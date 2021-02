"ein Hoch auf…uns" hieß es vor genau vier Wochen an dieser Stelle, und dabei freuten wir uns einerseits über den gelungenen Start in ein neues Börsenjahr sowie andererseits den 10. Geburtstag von Prime Quants. Kaum sind die Gläser geleert, gibt es auch schon wieder den nächsten Grund zu feiern, erneut in eigener Sache. Deshalb werden wir kurz…ganz kurz und ganz gegen unsere sonstige Art…etwas Werbung in eigener Sache machen und das heutige Editorial mit dieser (Eigen-)Meldung beginnen: Nachdem wir unser Long-Engagement auf Sartorius Vz mit einem Gewinn von rund 100% glattgestellt haben, erreichte die Market Mover-Dispoliste einen neuen Höchststand. Wer dringeblieben ist, hat aber auch alles richtig gemacht, wenngleich das Risiko eines Rücksetzers infolge von Gewinnmitnahmen nach diesem starken Rallyelauf - seit Jahresbeginn sattelte die Sartorius Vorzugsaktie knapp 30% auf, davon allein rund 16% in der vergangenen Woche - mit jedem neuen Allzeithoch wächst. Apropos Wachstum: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...