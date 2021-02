Die US-Handelsbilanz für Waren und Dienstleistungen fiel etwas schlechter aus als erwartet - Der US Dollar Index fällt weiter in Richtung 91,00. - Das Waren- und Dienstleistungsdefizit der Vereinigten Staaten ist im Dezember um 2,4 Mrd. $ auf 66,6 Mrd. $ gesunken, wie die gemeinsam vom US Census Bureau und dem US Bureau of Economic Analysis veröffentlichten ...

