Im frühen Handel legt der Dow um 0,31 Prozent auf 31 153,42 Punkte zu.New York - Die Kauflaune der Anleger an der New Yorker Wall Street hat sich zum Wochenschluss fortgesetzt. Der Freitag ist damit der fünfte Gewinntag in Folge für den Dow Jones Industrial . Vom US-Arbeitsmarktbericht für Januar gingen die positiven Impulse Marktbeobachtern zufolge jedoch nicht aus, denn er enttäuschte in Teilen. Vielmehr treibe vor allem wohl die Hoffnung auf eine allgemeine...

Den vollständigen Artikel lesen ...