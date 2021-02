Die wichtigsten Aktienindizes eröffneten am Freitag im Plus - Die Arbeitslosenquote in den USA sank im Januar auf 6,3% - Die Energieaktien verbuchten nach der Eröffnungsglocke starke Gewinne - Die Aktienindizes an der Wall Street begannen den letzten Tag der Woche im positiven Bereich, wobei der S&P 500 (SPX) und der Nasdaq Composite (IXIC) Index ...

