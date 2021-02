Die E-ID ist für alle Schweizer Unternehmen sowie deren Digitalisierungsstrategien eine grosse Chance und der Kunde erhält durch die E-ID mehr Autonomität und eine schnellere und flexiblere Abwicklung von Dienstleistungen.Zürich - Am 7. März 2021 wird in der Schweiz zum Thema E-ID-Gesetz anhand einer Volksabstimmung abgestimmt. Durch das Bundesgesetz über anerkannte elektronische Identifizierungseinheiten (E-ID-Gesetz) will der Bund die Rahmenbedingungen für die Anerkennung von elektronischen Identifizierungsmitteln und von deren Anbietern schaffen. Der Verband Digitalversicherung Schweiz ist für eine möglichst...

