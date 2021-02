Paderborn - Das für Sonntagnachmittag geplante Zweitligaspiel zwischen dem SC Paderborn 07 und dem 1. FC Heidenheim 1846 ist witterungsbedingt abgesagt. Es werde ein neuer Termin festgelegt, teilte die DFL mit.



Die Stadt Paderborn befindet inmitten der Unwetterzone, am Sonntagmittag herrschten dort -6 Grad und starker Schneefall. Auch die Bundesliga-Partie am Abend zwischen Arminia Bielefeld und SV Werder Bremen könnte demnach auf der Kippe stehen, dort herrscht ein ähnliches Wetter. Die A2 bei Bielefeld musste am Sonntag vorübergehend wegen zu starken Schneefalls gesperrt werden.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de