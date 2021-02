Der französische Wasser- und Abfallkonzern verzichtet auf ein Einvernehmen mit der Suez-Spitze und wendet sich nunmehr mit einem Kaufangebot direkt an deren Aktionäre.Paris - Der französische Wasser- und Abfallkonzern Veolia steuert eine feindliche Übernahme des Konkurrenten Suez an. Veolia verzichtet damit auf ein Einvernehmen mit der Suez-Spitze und wendet sich nunmehr mit einem Kaufangebot direkt an deren Aktionäre. Das Suez-Management habe in den vergangenen vier Monaten mit vielen Massnahmen versucht, die Kaufofferte zu behindern, teilte Veolia in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...