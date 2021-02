Seit dem 06. Dezember hatten wir Siemens Healthineers ISIN: DE000SHL1006 zweimal zum Kauf vorgeschlagen und mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat den Gewinn auf bis zu 265 Prozent gebracht. Das Medizintechnikunternehmen hatte starke Zahlen vorgelegt und die Prognose für das Gesamtjahr wurde angehoben. Seit dem Tief am 20. November befindet sich die Aktie in einem strammen Aufwärtstrend und konnte seither mehr als 22 Euro an Wert zulegen. Das ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...