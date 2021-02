Glencore ISIN: JE00B4T3BW64 mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist ein führender Bergbaukonzern. Die Geschäftsbereiche sind Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse. Glencore befindet sich seit Anfang November in einem schönen Aufwärtstrend und der Rücksetzer den wir zuletzt gesehen haben, muss kein Grund zur Panik sein. Dieser Ausrutscher nach unten haben die "Schnäppchenjäger" bereits genutzt ...

