Bereits Mitte Dezember letzten Jahres stellten wir bei Airbus ISIN: NL0000235190 die Frage, ob in Kürze die 100-Euro-Marke angelaufen wird. Diese Idee ergab sich aus dem vorherrschenden Aufwärtstrend. Dieses Level konnte jedoch nicht wie vorgesehen erreicht werden. Stattdessen wanderte der Kurs erneut in Richtung Unterstützung. Von dort aus schickten die Käufer den Wert nun allerdings erneut an die obere Kante dieses Marktgleichgewichts. Die Spannung ...

