Laut den Daten der St. Louis Federal Reserve stiegen die US-Inflationserwartungen, gemessen an der 10-Jahres Breakeven-Rate, am Freitag auf 2,21% und erreichten damit den höchsten Stand seit August 2014, was die bullischen Argumente für Wertaufbewahrungsmittel wie Gold stärkt. Die Inflationserwartungen erreichten im März 2020 einen Tiefstand von 0,5%, ...

