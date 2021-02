FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.02.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1050 (1100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1000 (1100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4800 (5500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 760 (725) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 62 (55) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 900 (725) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 130 (125) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 3260 (2940) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6000 (5800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 195 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LLOYDS TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 38 (33) PENCE - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 270 (240) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1200 (1110) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES THG PRICE TARGET TO 915 (885) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 155 (134) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 787 (772) PENCE - JEFFERIES CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4550 (5350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3560 (3288) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 547 (497) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 360 (300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3349 (3213) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TAYLOR WIMPEY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 203 (156) PENCE - JEFFERIES RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 575 (540) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6940 (7000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3000 (2900) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES IMPERIAL BRANDS TARGET TO 1630 (1600) P - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7900 (7800) P - 'OVERWEIGHT' - MS RAISES WEIR GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - PT 2200 (1730) PENCE - PEEL HUNT INITIATES JUST GROUP WITH 'BUY' - TARGET 120 PENCE - RBC CUTS MARKS & SPENCER TO 'SECTOR PERFORM' (OP) - TARGET 150 (160) PENCE - RBC RAISES JD SPORTS FASHION TO 'OUTPERFORM' (SP) - TARGET 950 (900) PENCE - RPT/DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR GLAXOSMITHKLINE TO 1550 (1700) PENCE - STIFEL EUROPE CUTS EASYJET TO 'SELL' (BUY) - PRICE TARGET 700 (600) PENCE - UBS CUTS FRESNILLO PLC TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 700 (1100) PENCE - UBS CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1320 (1450) PENCE - 'NEUTRAL'



