Nach schneearmen Jahren kann endlich in Grossstädten wieder gerodelt werden. Ein Esa-Satellit hat die Schneepracht von oben in New York abgelichtet.Nach schneearmen Jahren kann endlich in Grossstädten wieder gerodelt werden. Ein Esa-Satellit hat die Schneepracht von oben in New York und Berlin abgelichtet. Als hätte jemand riesige Mengen Puderzucker über Manhattan gestreut: In New York fiel in der vergangenen Woche so viel Schnee wie lange nicht. Auf den Satellitenbildern der Raumfahrtbehörde Esa sieht das ziemlich idyllisch aus.

