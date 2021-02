Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist weiter in die Höhe geklettert. Auch haben deutlich mehr Betriebe Kurzarbeit angemeldet.Bern - Die Coronakrise hinterlässt am Schweizer Arbeitsmarkt immer deutlichere Spuren. Zum Jahresauftakt ist die Arbeitslosenquote weiter angestiegen. Dank der Kurzarbeit hält sich der Zuwachs aber nach wie vor noch in Grenzen. Im Januar hat die Arbeitslosigkeit in der Schweiz weiter zugenommen: Insgesamt 169'753 Personen waren Ende des Monats bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)...

