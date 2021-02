In Rheinland-Pfalz zählt Schoenergie bereits jetzt zu den führenden Solarfirmen. Jetzt will das Unternehmen seine Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen und dem Saarland ausweiten. Die Photovoltaik-Firma Schoenergie aus Föhren bei Trier baut ihr Angebot im Bereich Sektorenkopplung weiter aus. Mit einer neuen, selbst entwickelten Ladestation für die E-Fahrzeugflotten von Industrieunternehmen will Schoenergie Netzverknüpfungspunkte besser ausnutzen. Und damit die Energiewende insbesondere in Rheinland-Pfalz, ...

