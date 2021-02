Die wichtigsten Indizes der Wall Street haben am Montag neue Allzeithochs erreicht - Energieaktien verbuchen bei steigenden Rohölpreisen kräftige Gewinne - Der S&P 500 Real Estate Index notiert im negativen Bereich - Die wichtigsten Aktienindizes sind in den USA gut in die neue Woche gestartet und erreichten nach der Eröffnungsglocke neue Rekordstände. ...

