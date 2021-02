Der Euro begann den Februar mit etwas Schwäche, nachdem er nur einen Monat zuvor ein 32-Monats-Hoch bei 1,23 erreicht hatte. Die Ökonomen der National Bank of Canada sehen den EUR/USD in der zweiten Jahreshälfte in einer Range von 1,23-1,25 handeln. Diese Prognose setzt voraus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) keine weiteren Zinssenkungen vornimmt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...