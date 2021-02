Das Zürcher Startup unterstützt seine Kundinnen und Kunden beim Ausfüllen und Einreichen der Steuererklärung und besticht dabei mit einem radikal einfachen Prozess.St. Gallen - Der Helvetia Venture Fund investiert in das TaxTech Taxly. Das Zürcher Startup unterstützt seine Kundinnen und Kunden beim Ausfüllen und Einreichen der Steuererklärung und besticht dabei mit einem radikal einfachen Prozess. Der Helvetia Venture Fund investiert in Taxly. Das Zürcher TaxTech bietet eine einfache Lösung zum Erstellen und Einreichen der Steuererklärung an.

Den vollständigen Artikel lesen ...