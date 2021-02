Die Swisscom-Beteiligung am belgischen Telekom-Unternehmen Belgacom International Carrier Services geht an dessen Hauptaktionär Proximus.Bern - Die Swisscom verkauft ihre Beteiligung am belgischen Telekom-Unternehmen Belgacom International Carrier Services (BICS). Sie beträgt 22,4 Prozent und geht nun an die Hauptaktionärin Proximus. Der Schweizer Konzern erhält dafür 110 Millionen Euro, wie er am Dienstag mitteilte. Auch der andere Minderheitsaktionär, die südafrikanische Mobile Telephone Networks-Gruppe (MTN)...

