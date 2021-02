Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag im frühen Geschäft trotz positiver Vorgaben aus den USA und aus Asien leichter.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag im frühen Geschäft trotz positiver Vorgaben aus den USA und aus Asien leichter. Dem Markt fehlten die Impulse, um weitere Käufer anzulocken. "Wir stehen an und das stimmt die Anleger etwas zurückhaltend", sagt ein Händler. Zudem erweise sich die starke Gewichtung der defensiven Schwergewichte immer wieder als Bremsklotz.

Den vollständigen Artikel lesen ...