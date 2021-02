Die einmonatige ATM-Volatilität des EUR/USD, die die berechnete oder implizite Volatilität des Mittelkurses für eine Option am Geld (ATM) für ein bestimmtes Verfallsdatum misst, fiel am Montag auf ein 12-Monats-Tief von 5,30, so Reuters (Code: EUR1MO) Die implizite Volatilität (IV) neigt dazu, während Bärenmärkten zuzulegen und während Aufwärtstrends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...