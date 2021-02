Mit AMAG, Bruno Wickart, RehaClinic, cermony Swiss und Vebego haben fünf weitere Unternehmen Mietverträge für Verkaufs-, Veranstaltungs-, Therapie- beziehungsweise Büroflächen in "The Circle" unterzeichnet.Zürich - Mit AMAG, Bruno Wickart, RehaClinic, cermony Swiss und Vebego haben fünf weitere Unternehmen Mietverträge für Verkaufs-, Veranstaltungs-, Therapie- beziehungsweise Büroflächen in "The Circle" unterzeichnet. Nach der Eröffnung des Circle im Flughafen Zürich letzten November sind die meisten Geschäfte und Restaurants aufgrund der aktuellen behördlichen Auflagen zurzeit geschlossen.

