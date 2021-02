Vor genau zehn Jahren, am 20. Januar 2011, erwarb Lauda ein Werk für industrielle Umlaufkühler in Terrassa bei Barcelona/ Spanien. Aufgrund der kontinuierlichen positiven Entwicklung der spanischen Tochter konnte der Temperierspezialist dort zu Beginn des Jahres die Grundsteinlegung einer neuen Produktionsstätte feiern. Der Neubau der Lauda Tochter Lauda Ultracool, SL wird die Produktionskapazitäten von Lauda Umlaufkühlern mehr als verdoppeln, um dem weltweit wachsenden Bedarf an energie-effizienten Temperierlösungen gerecht zu werden. Für Lauda ist es in der 65-jährigen Unternehmensgeschichte nicht nur das erste Bauprojekt im Ausland, sondern auch der erste komplette Neubau "auf der grünen Wiese". Auf 9.000 m² Grundstücksfläche entstehen in direkter Nähe zum bisherigen Firmensitz etwa 4.000 m² neue Produktionsfläche sowie mehr als 850 m² Bürofläche. Die spanische Vertriebsgesellschaft Lauda Ibérica Soluciones Técnicas wird ebenfalls in das neue Gebäude einziehen.

Auf dem neuen Gelände wird Lauda industrielle Umlaufkühler fertigen. Lauda investiert rund 7 Mio. Euro in den Neubau in Spanien. Die Fertigstellung soll planmäßig bereits im ...

