Das deutsche Unternehmen will sich noch in diesem Jahr in Navarra ansiedeln. Das Geschäftsmodell beruht auf der Kreislaufwirtschaft: Defekte Module werden repariert, zertifiziert und mit fünf Jahren Garantie verkauft oder aber dem Recycling zugeführt. Zum Einsatz kommen eigene patentierte Systeme.von pv magazine Spanien Das in Deutschland gegründete Unternehmen Rinovasol wird in diesem Jahr im spanischen Navarra ein Werk für die Reparatur und Herstellung von Modulen eröffnen und sich auch um deren Recycling kümmern, indem es die Module zu seiner Fabrik in Weiden schickt. Die Ingenieurin Laura ...

