Dr. Jörg Zeuner (Union Investment): Viele Lichtblicke

05.02.2021 - Der Spuk war kurz und heftig: Nach den Kursturbulenzen um stark leerverkaufte US-Aktien wie GameStop haben sich die Börsen rasch wieder gefangen. Schnell legten sie erneut den Vorwärtsgang ein. Es gibt aber drei fundamentale Gründe, die den großen Optimismus trotz Corona-Lockdown erklären.

Erstens sehen die jüngsten Konjunkturdaten trotz Corona-Eindämmungsmaßnahmen vielversprechend aus. Chinas Wirtschaft wächst zwar etwas langsamer, aber die Frühindikatoren liegen klar im Wachstumsbereich. Die Vereinigten Staaten melden ebenfalls sehr solide Daten, zuletzt etwa aus dem Dienstleistungssektor. Und das, obwohl sie von der Pandemie heftig betroffen sind.

Zweitens scheinen die Impfkampagnen trotz Rückschlägen insgesamt im Plan zu liegen. Zudem wirken die Impfstoffe laut Experten auch gegen Mutationen des Virus. Große Impffortschritte gibt es bereits in Großbritannien und in den USA. Dort kann im Sommer Herdenimmunität erreicht werden. Damit rückt eine Normalisierung der Wirtschaftsaktivitäten in Griffweite. Auch das Ziel der Impfkampagne in Deutschland liegt weiter in einem realistischen Bereich.

Drittens hellen sich die Gewinnperspektiven der Unternehmen weiter auf. Das zeigt die aktuelle Berichtssaison. Auffällig dabei ist, dass nun auch viele Unternehmen aus zyklischen Branchen Erholungszeichen spüren. Am Aktienmarkt holen also die Nachzügler auf. Die Rally wird breiter abgestützt. Alle drei Faktoren erhöhen die Chancen, dass sie weitergeht.

Finden Sie hier weitere Artikel von Union Investment.