Wien - Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat zur Pandemiebekämpfung eine Ausreisebeschränkung für die Tirol angekündigt. Die höhere Ansteckungsrate der "südafrikanischen" Corona-Mutation, die vor allem auch in Tirol vorkomme, sei problematisch, da etwa die Hälfte des österreichischen Impfstoffs von Astrazeneca sei, der dagegen nicht so wirkungsvoll sein könnte, sagte er am Dienstagnachmittag.



"Wir haben uns daher in der Bundesregierung entschieden, die Bewegung aus und nach Tirol einzuschränken", sagte Kurz. Von Reisen aus und nach Tirol werde derzeit abgeraten. "Fahrten aus Tirol werden künftig nur noch mit einem verpflichtenden neagtiven Corona-Test möglich sein. Das Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein", so der ÖVP-Politiker.



Diese Maßnahme werde ab Freitag in Kraft treten und sei für zehn Tage befristet. Sie gelte nicht für Osttirol.

