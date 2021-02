MBJ Solutions und TÜV Rheinland haben das "PV TravelLab" gemeinsam entwickelt. Es ist den Unternehmen zufolge das erste mobile Labor zur Prüfung von Photovoltaik-Modulen, das weltweit einsetzbar ist.Mit dem "PV TravelLab" hat der TÜV Rheinland ein Photovoltaik-Labor in Betrieb genommen, das nach Angaben der Prüfungsorganisation das erste vollwertige und vollständig zerlegbare PV-Labor zum Test von Solarmodulen weltweit ist. Das Gerät wurde gemeinsam mit MBJ Solutions entwickelt und passt in sieben Transportkoffer, so dass es auch im Flugzeug als Reisegepäck transportiert werden könne. Mit Hilfe ...

