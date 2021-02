Aus einer Antwort auf Anfrage der Linken geht hervor, dass weder die Bundesregierung noch das Land Brandenburg oder die EU, den Bau der ersten Gigafactory des kalifornischen Elektroauto-Herstellers in Europa finanziell bezuschusst hat. Sie zeigt auch, dass im August 2019 das erste Gespräch zwischen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Tesla-Chef Elon Musk über mögliche Standorte für die Fabrik stattfanden.Zu Monatsbeginn sorgte eine Meldung für Aufsehen, wonach Tesla für den Bau seiner Gigafactory im brandenburgischen Grünheide mit einer Förderung in Milliarden-Höhe rechnet. Am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...