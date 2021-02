Der Kiwi ist die G10-Währung mit der besten Performance in den letzten sechs Monaten. Dies spiegelt Spekulationen wider, dass die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) zu den ersten Zentralbanken gehören könnte, die ihre außergewöhnlichen politischen Maßnahmen zurückfahren. Jane Foley, Senior FX Strategist bei der Rabobank, erwartet, dass der NZD in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...