Europas wichtigste Aktienmärkte haben nach ihrem zuletzt guten Lauf am Dienstag konsolidiert und nur wenig verändert geschlossen.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben nach ihrem zuletzt guten Lauf am Dienstag konsolidiert und nur wenig verändert geschlossen. Marktbeobachter sprachen von einer richtungslosen Handelssitzung und nur geringen Schwankungen, da es an wichtigen makroökonomischen Nachrichten gemangelt habe. Die zinsoptimistische Stimmung, die in letzter Zeit kursiert habe, sei verblasst.

Den vollständigen Artikel lesen ...