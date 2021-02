Während sich die Wirtschaft schön langsam von all den Einschränkungen der Pandemie erholt, gibt es an einer anderen Stelle bereits seit Wochen Hochbetrieb. Wo viel in Bewegung ist, da kann man viel verändern. Nach diesem Motto haben jene Strategen Hochbetrieb, die nach dem Ende der Einschränkungen für ihren Sektor eine stärkere Position erarbeiten als vorher....

Den vollständigen Artikel lesen ...