Der SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,34 Prozent höher auf 10'840,33 Punkten.Zürich - Die Schweizer Börse zeigt sich am Mittwoch im Frühhandel freundlich. Der Markt knüpfe dank der guten Vorgaben aus Asien und Konjunkturhoffnungen an den positiven Trend der Vortage an, heisst es am Markt. Bis das Paket beschlossen sei, dürften sich die Investoren aber zurückhalten, da andere Impulse fehlten. Auf der Konjunkturseite werden einzig die Inflationsdaten aus den USA und...

