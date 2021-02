Zwei Jahre nach dem damals ersten Stromabnahmevertrag für ein Photovoltaik-Kraftwerk in Deutschland haben die Unternehmen eine neue langfristige Vereinbarung geschlossen. Der Baubeginn für den Solarpark in Mecklenburg-Vorpommern mit 52,3 Megawatt Leistung wird noch in diesem Jahr erfolgen. Die Inbetriebnahme ist für 2022 geplant.Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG und die Energiekontor AG haben einen zweiten langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) für ein Photovoltaik-Kraftwerk in Deutschland geschlossen. Der Solarpark mit 52,3 Megawatt werde in der Gemeinde Dettmannsdorf in Mecklenburg-Vorpommern ...

