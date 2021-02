Die Rendite der 30-Jahres US-Staatsanleihen legte am Dienstag auf über 2% zu und erreichte damit den höchsten Stand seit 12 Monaten. Die Renditen für längere Laufzeiten sind in den letzten Tagen auf Mehrmonatshochs gestiegen, was ein Zeichen dafür ist, dass die Anleger eine stimulusgetriebene Erholung der Wirtschaftstätigkeit und der Inflation erwarten. ...

