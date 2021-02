Der CIGS-Dünnschicht-Spezialist beschäftigt in Schwäbisch Hall 160 Mitarbeiter. Der Geschäftsbetrieb läuft vorerst unverändert weiter.Das Amtsgericht Heilbronn hat jetzt einem Antrag von Nice Solar Energy auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens gemäß §270b Insolvenzordnung (InsO) stattgegeben. Damit hat der Spezialist für die CIGS-Dünnschicht-Photovoltaik aus Schwäbisch Hall nun drei Monate Zeit, einen Restrukturierungsplan vorzulegen. In der Zwischenzeit läuft der Geschäftsbetrieb unverändert weiter. Nice Solar Energy führt unter anderem die Corona-Pandemie als Grund für diesen Schritt an. ...

