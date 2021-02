Der Bund will bis 2023 insgesamt 1000 Schnelllade-Hubs mit einer Leistung von mindestens 150 Kilowatt schaffen. Die Ausschreibung soll in diesem Sommer starten.An den meisten Ladepunkten können die Bürger ihre Elektroautos nur mit einer Leistung von maximal 22 Kilowatt laden. Weniger als zwei Prozent aller Standorte erreichen eine Ladeleistung von 100 Kilowatt und mehr. Grund dafür ist vor allem, dass der Bund den Aufbau solcher Schnellladepunkte bislang nicht explizit vorangetrieben hat. Das soll sich nun ändern: Das Bundesverkehrsministerium will bis 2023 insgesamt 1000 Schnelllade-Hubs mit ...

