Als Antwort auf die COVID-19 Pandemie konnte die interne COVID-19-Task-Force mit der Einbindung sämtlicher Desks in die Software myROOMZ das komplexe Schutzkonzept am Arbeitsplatz sicherstellen.Fribourg - Das effiziente Management der Sitzungszimmer-Belegung mit ROOMZ-Displays hat Lonza, die Spezialistin in der Auftragsfertigung für die Pharma- und die Biotech-Industrie, bereits begeistert. Als Antwort auf die COVID-19 Pandemie konnte die interne COVID-19-Task-Force mit der Einbindung sämtlicher Desks in die Software myROOMZ auch das komplexe Schutzkonzept am Arbeitsplatz sicherstellen.

