Die am Mittwoch in den USA herausgegebenen Inflationsdaten zeigten niedrigere als erwartete Werte per Berichtsmonat Januar. Die Analysten von Wells Fargo erwarten, dass die Inflation in diesem Jahr anziehen wird, da die Ausgaben steigen und die Inflationserwartungen zeigen, dass Unternehmen und Verbraucher auf höhere Preise eingestellt sind. Wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...