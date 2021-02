Schweizweit bewegt sich auch die Positivitätsrate für die vergangenen zwei Wochen in die richtige Richtung. Die Zahl der entdeckten Fälle mit mutierten Viren ist zur Vorwoche aber um 68% gestiegen.Bern - Wie schon seit Wochen sind auch an diesem Mittwoch im Wochenvergleich weniger bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Gleichzeitig steigt die Zahl der mutierten Varianten weiter, wenn auch weniger schnell als früher. Bis am Mittwochmorgen wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) innerhalb von 24 Stunden 1602 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Das sind rund 10...

Den vollständigen Artikel lesen ...