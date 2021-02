Der Anbieter des sozialen Netzwerks für Börsenhändler NAGA.com gab die Prognose für das Gesamtjahr 2021 bekannt und geht dabei von einer deutlichen Steigerung der Umsatzerlöse aus. Davon sind wir nicht sonderlich überrascht, denn wir hatten bei der Vorstellung unseres Trading-Tipps am 16. Dezember bereits so etwas vermutet und unseren Abonnenten mitgeteilt, dass man mit der nötigen Geduld bei The Naga Group ISIN: DE000A161NR7 vielleicht einen Volltreffer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...