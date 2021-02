Patrick Picenoni (CONREN): Finanzmärkte weiter optimistisch

05.02.2021 - 2021 startet mehrheitlich negativ und nur Asien, die Schwellenländer und US-Tech sind positive Ausnahmen. Mittelfristiger Aufwärtstrend am Aktienmarkt weiter intakt

Die erneute Bekräftigung der äußerst expansiven Geldpolitik in den USA und Europa durch die Zentralbanken sowie das Mitte Januar durch den neuen US-Präsidenten Biden vorgestellte Konjunkturprogramm über USD 1.9 Billionen wird positiv aufgenommen. Durch die aktuelle Zusammensetzung im Repräsentantenhaus und im neu formierten Senat wird die Durchsetzung der demokratischen Agenda womöglich etwas einfacher. Das weckt Hoffnungen auf eine Weiterführung der wirtschaftlichen Unterstützung in allen Bereichen durch fiskalische Anreize und staatliche Unterstützungspakete. Auch in Europa erwarten wir weitere Unterstützungsprogramme, die sich früher oder später auch auf die Konjunktur positiv auswirken werden.

Im Bereich der COVID-19 Vakzine hingegen zieht derzeit etwas Gegenwind auf - negative Auswirkungen auf kurzfristige Stimmungsindikatoren sind die Folge. Der Impfstart verläuft in gewissen Ländern schleppend. Nach Biontech/Pfizer und Moderna bahnt sich nun auch beim Pharmakonzern AstraZeneca ein Lieferengpass beim Impfstoff an. Zusätzlich scheinen Mutationen des Virus gefährlicher zu sein als bislang angenommen. Regierungen werden zu härteren sowie längeren Lockdowns gezwungen und müssen ihre Impfverteilungspläne ständig neu anpassen. Finanzmärkte antizipieren trotzdem deutliche Fortschritte in den nächsten Monaten und bleiben insgesamt recht optimistisch.

Den deutlichsten Effekt auf das kurzfristige Börsengeschehen hatte gegen Ende Januar jedoch der Social-Media-Mob von Kleinanlegern, die sich in der Gruppe "WallStreetBets" der Online-Diskussionsplattform Reddit verabredeten, um gegen Hedgefonds vorzugehen. Sie haben es besonders auf Aktien von taumelnden Unternehmen abgesehen, die bekanntermaßen von Hedgefonds leerverkauft werden. Der erste war GameStop, eine Ladenkette, die Computerspiele in US-Einkaufszentren verkauft und der die Pandemie schwer zugesetzt hat - und die dieses Jahr dennoch über 1'700% im Plus liegt. Andere - auch internationale - Ziele sind inzwischen dazugekommen. Die Kleinanleger konterten Hedgefonds, denn sie hatten auf einen Absturz der Aktie gesetzt. Weil dieser aber aufgrund der Kleinanleger nicht eintrat, mussten sich die Fonds zu gestiegenen Kursen eindecken, um Ihre Short-Positionen zu bedienen. Folgendermaßen stieg der Kurs weiter in irrationale Höhen, was zu hohen Verlusten bei den Hedgefonds führte - dutzende USD Mrd. wurden innerhalb von wenigen Tagen vernichtet.

Während die von den Reddit-Kampagnen getriebenen Einzelwerte nach oben schossen, brach der US-Aktienmarkt in der letzten Handelswoche ein. Der S&P 500, wie aber auch andere globale Aktienindizes, sank um über 3% - der größte Verlust seit Oktober. Dies kann damit zusammenhängen, dass Hedgefonds andere Aktien loswerden mussten, um die Leerverkaufswetten bedienen zu können. Mittlerweile hat die "GameStop-Saga" oder der Kampf "David gegen Goliath" auch die US-Politik und den Fed-Chef erreicht.

Wir denken, dass diese Exzesse letztlich auf beiden Seiten zu hohen Verlusten und zu einem allgemeinen Vertrauensverlust in die Börse führen wird. Die daraus gestiegene Unsicherheit an den Märkten wird uns daher in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch begleiten und die Volatilität an den Börsen hochhalten. Auf unser recht positives Szenario für das Jahr 2021 wird sich dies aber kaum negativ auswirken.

Die positiven Impulse aus Fiskal-, Geld- und Wirtschaftspolitik werden unseres Erachtens die Kerntreiber für ein robustes Wirtschaftswachstum in diesem Jahr bleiben. Dies wird sich auch auf die Fundamentaldaten der Unternehmen niederschlagen und damit auf das Geschehen an den Finanzmärkten.

Am gefährlichsten für die Märkte ist - laut unserer Einschätzung - ein signifikanter Anstieg der Inflation, weil dies derzeit kaum jemand erwartet.

