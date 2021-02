Freiburg - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit Cheftrainer Christian Streich verlängert. Das teilte der Verein am Donnerstagvormittag mit.



Über die Vertragslänge wurden keine Angaben gemacht. In der Saison 2021/2022 geht der Übungsleiter in seine elfte Spielzeit als Chefcoach des Freiburger Bundesligateams. "Ich freue mich über die Anerkennung und das Vertrauen, die unserer Arbeit entgegengebracht werden. Die Zusammenarbeit beinhaltet alle Voraussetzungen die wichtig sind den eingeschlagenen Weg weiterzugehen", sagte Christian Streich selbst zu der Verlängerung.



"Wir freuen uns sehr die Zusammenarbeit mit Christian auch über die aktuelle Saison hinaus fortzuführen", sagte SC-Vorstand Jochen Saier. "Es ist ungemein wertvoll, sich bewusst und immer wieder neu für das gemeinsame Projekt zu entscheiden - weil es total intensiv und herausfordernd ist." Das Freiburger Trainerteam um Christian Streich, Patrick Baier, Lars Voßler, Florian Bruns, Andreas Kronenberg und Daniel Wolf bleibt ebenfalls.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de