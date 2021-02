Großbritanniens Einzelhändler wurden von der Coronavirus-Pandemie mit am härtesten getroffen und verloren aufgrund der drei Lockdowns etwa 22 Milliarden Pfund (31 Milliarden Dollar) an Umsatz, wie Bloomberg berichtet. Wichtige Zitate (Quelle: Bloomberg) Nachdem Associated British Foods Plc, der Eigentümer des Billigbekleidungshändlers Primark, bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...