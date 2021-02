Sondereffekte herausgerechnet brach der Gewinn der zweitgrössten Bank Italiens um 73 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro ein.Mailand - Unicredit-Sanierer Jean Pierre Mustier verabschiedet sich mit einem unerwartet hohen Jahresverlust. Zum Abschied des Franzosen, der die zweitgrösste Bank Italiens in den vergangenen Jahren saniert hatte, beseitigte der Mutterkonzern der deutschen HVB Altlasten in der Bilanz. So korrigierte sie den Wert der Investmentbank um fast 900 Millionen Euro nach unten. Zusammen mit den Kosten für...

Den vollständigen Artikel lesen ...