Der Spezialist für CIGS-Photovoltaik, die Nice Solar Energy GmbH, ist aufgrund der Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Das Unternehmen will das Schutzschirmverfahren nutzen, um eine notwendige Restrukturierung zu realisieren. Die Nice Solar Energy mit Sitz in Schwäbisch Hall hat am 9. Februar 2021 beim Amtsgericht Heilbronn den Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens gemäß §270b Insolvenzordnung (InsO) gestellt. Am gleichen Tag hat das Gericht dem Antrag entsprochen. ...

