Merten Slominsky ist von Deutschland aus tätig und übernimmt die Verantwortung für die Leitung der gesamten Vertriebsorganisation in der Region.Frankfurt am Main - Finastra hat Merten Slominsky zum Vice President of Sales für Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH), Zentral- und Osteuropa sowie Russland ernannt. Merten Slominsky ist von Deutschland aus tätig und übernimmt die Verantwortung für die Leitung der gesamten Vertriebsorganisation in der Region. Er bringt über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Führung...

