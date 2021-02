Die Schweizer Tafel sammelte im letzten Jahr 4'134 Tonnen nicht verkäufliche, aber einwandfreie Lebensmittel und verteilte sie kostenlos an über 500 soziale Institutionen in der Schweiz.Kerzers - Die Schweizer Tafel sammelte im letzten Jahr 4'134 Tonnen nicht verkäufliche, aber einwandfreie Lebensmittel und verteilte sie kostenlos an über 500 soziale Institutionen in der Schweiz. Aus Lebensmitteln, welche sonst entsorgt werden müssten, wurden so über neun Millionen Mahlzeiten für Menschen in Not. Im 2020 rettete die Schweizer Tafel 4'134 Tonnen einwandfreie...

