In einem Interview mit dem Wall Street Journal sagte die Präsidentin der US-Notenbank von San Francisco, Mary Daly, dass sie erwartet, dass die Fed bis zum Ende des Jahres weiterhin Vermögenswerte in dem derzeitigen Tempo aufkaufen wird. "Für den jetzigen Zeitpunkt haben wir die Politik gut ausgerichtet", fügte Daly hinzu und merkte an, dass es nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...