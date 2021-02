Die wichtigsten Indizes der Wall Street starteten positiv in den neuen Tag - Der S&P 500 Technology Index ist nach der Eröffnungsglocke um fast 1% gestiegen - Die Energie-Aktien entwickeln sich unterdurchschnittlich, da die Rohöl-Rallye an Kraft verliert - Die wichtigsten Aktienindizes der USA haben am Donnerstag nach der Korrektur vom Mittwoch ...

