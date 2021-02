Der Euro/Dollar verlor nach dem Anstieg auf 1,2149 am Donnerstag an Schwung - Der US Dollar Index rührt sich kaum von der Stelle - Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung fielen in der vergangenen Woche weniger stark als erwartet - Der Euro/Dollar gewann in den frühen Handelsstunden der amerikanischen Sitzung an Schwung und ...

